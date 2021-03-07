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    Червиченко: «Спартак» мучился в двух последних матчах

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от предстоящего матча с «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    «На мой взгляд, "Краснодар" пусть и потерпел неудачу после возобновления сезона, но сама игра мне у него нравится больше, чем у "Спартака". Он и мяч держит, и передачи получаются.

    Что касается "Спартака", то со стороны казалось, что в последних двух матчах он мучился. У него нет легкости. Будто бы не было большого перерыва, будто бы команда не успела отдохнуть, будто бы это уже конец чемпионата. "Спартак" весь какой-то тяжелый и разобранный. Мое мнение, что все должно выглядеть наоборот, но выглядит именно так.

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    "Краснодару" немного психологически полегче, чем "Спартаку", поскольку в этом сезоне ему уже светит меньше, чем "красно-белым". Поэтому они уже могут играть на выдохе.

    Если "Краснодар" займет пятое, шестое или седьмое место, кроме внутреннего разбора полетов, ничего плохого его не ждет. Да, болельщикам команды это не понравится, но это не трагедия. "Спартак" же, занимающий пятое или шестое место, — это вселенская скорбь среди болельщиков. Если мы смотрим на этот матч с точки зрения, над кем будет больше довлеть результат, то, конечно, это "Спартак". Если же "Краснодар" сможет забить первым, то тогда совсем затрясет красно-белых», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

    Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 7 марта в Москве, начало — в 19:00 мск..VrezNews1 /football/2021/03/07/ledyakhov/

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