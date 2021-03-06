Клопп: Нам не стоит переживать о лояльности игроков

Главный тренер «Ливерпуля»дал интервью после того, как его команда проиграла в АПЛ «Челси» со счетом 0:1.

«Нам не стоит переживать о лояльности игроков. Я знаю, что мы можем рассчитывать на их преданность. В этом составе нет игрока, который сказал бы, что если мы не сыграем в Лиге чемпионов в следующем году, он будет вынужден уйти. Я знаю своих футболистов достаточно хорошо, и с новичками этого тоже не случится. Мы говорили и раньше, что если игрок хочет уйти, потому что мы не играем в Лиге чемпионов, он мне не нужен», — цитирует Клоппа ESPN.

«Мерсисайдцы» проиграли 5 матчей из шести последних в чемпионате Англии и опустились на 7 место.