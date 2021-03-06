Боруссия М — Байер: смотреть онлайн трансляцию 06.03.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Байер» — «Боруссия М» 4:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Байер». Коэффициент ставки — 2.57.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия М»).

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