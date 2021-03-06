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    Бавария — Боруссия Д прямая трансляция 06.03.2021, смотреть онлайн

    Бавария — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Бундеслига Бавария Боруссия Д Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 20:30 начнётся прямая трансляция матча «Бавария» — «Боруссия Д» в чемпионате Германии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Бавария» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия Д».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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