Тухель: «Челси» заслужил победу над «Ливерпулем»

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Мы играли храбро, создавали моменты, не теряли внимания и заслужили победу над "Ливерпулем". Это была отличная командная работа. Радует, что игроки дают ответы на поставленные им вопросы. Все были очень смелыми и настойчивыми в атаке. Мы идем шаг за шагом, нет времени отдыхать и праздновать.

Если мы хотим продолжать двигаться вперед, мы должны переориентироваться на "Эвертон" (в понедельник) и ни на что другое, а остальное само позаботится о себе. Впереди еще 11 игр, еще долгий путь, мы находимся в гонке.

Мы очень быстро сократили отставание. Но эта лига, соперничество в Лиге чемпионов и Кубке Англии движет нами, и сейчас не время расслабляться», — цитирует Тухеля Goal.

«Ливерпуль» проиграл пятый домашний матч в АПЛ подряд, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. «Челси» поднялся на четвертую строчку.