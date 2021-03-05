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    Семак выделил быстрые атаки «Рубина»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России с «Рубином».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Неделя между играми получилась достаточно длинной и с необычными изменениями в плане тренировочных занятий, но в целом подготовка проходит в привычных условиях суровой зимы. Уже весна, но лучше не становится, что касается качества полей. Думаю, с такой историей всем командам нужно будет работать в ближайшее время.

    По состоянию Малкома и Себастьяна Дриусси нет, ничего нового. Они занимаются по индивидуальной программе.

    "Рубин" — это команда, которая играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идет как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге.

    Плюс Деспотович, который забивает очень много в этом чемпионате. Это то, что касается их ударной, атакующей мощи. Что касается обороны, то в этой линии собраны футболисты, которые уже поиграли и являются достаточно крепкими даже по европейским меркам.

    Мы анализируем все матчи. Используем для анализа и последние игры, а если нам понадобится, то какие-то моменты можем взять и из нашего первого матча. Информация у нас есть: мы смотрим на игру с точки зрения игровых моментов, действий и взаимодействий. Поэтому при подготовке и при анализе результат прошлых матчей для нас играет не первостепенное значение. Главное — качество игры и количество моментов — у чужих ворот и у наших», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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