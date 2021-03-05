Робертсон: «Ливерпуль» не может полагаться на прошлое

Защитниквысказался о поражении команды в матче с(0:1) в рамках 29-го тура АПЛ.

«Пять домашних игр без побед — это далеко не самый приемлемый результат для "Ливерпуля". Чувствуется, что мы слишком сильно теряемся, когда проигрываем 0:1. Футбол — это умение принимать удары, поэтому мы не можем допускать этого.

"Ливерпуль" не может полагаться на прошлое. Прошлый сезон закончился, дело сделано. Мы все еще не тот "Ливерпуль", которым должны быть. Наше падение продолжается.

Матчей остается все меньше, нам нужно оказывать давление на команды, находящиеся ниже нас. Люди будут думать, что мы находимся в кризисе, а доказать обратное могут только результаты матчей», — цитирует Робертсона Goal.

«Челси» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль» идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.