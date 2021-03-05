Клопп назвал поражение от «Челси» серьезным ударом

Главный тренерподелился мыслями после поражения команды в матче 29-го тура АПЛ от(0:1).

«Все решило индивидуальное мастерство Мэйсона Маунта. Игра была равной, интенсивной. У нас было больше моментов, у Мане был отличный шанс, было много других случаев, когда мы не забили. Мы пропустили гол, допустили ошибку.

С тем владением мяча, которое было у нас, нужно было создавать больше моментов. Все было хорошо до последнего паса. Это серьезный удар, но еще не конец», — цитирует Клоппа Goal.

«Челси» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль» идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.