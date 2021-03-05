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    Клопп назвал поражение от «Челси» серьезным ударом

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после поражения команды в матче 29-го тура АПЛ от «Челси» (0:1).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Все решило индивидуальное мастерство Мэйсона Маунта. Игра была равной, интенсивной. У нас было больше моментов, у Мане был отличный шанс, было много других случаев, когда мы не забили. Мы пропустили гол, допустили ошибку.

    С тем владением мяча, которое было у нас, нужно было создавать больше моментов. Все было хорошо до последнего паса. Это серьезный удар, но еще не конец», — цитирует Клоппа Goal.

    «Челси» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль» идет на седьмом месте, имея в активе 43 очка.

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