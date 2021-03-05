Каррагер: «Ливерпулю» будет сложно попасть в топ-4

Бывший защитниквысказался о проблемах мерсисайдцев.

«"Ливерпулю" не хватает голов. Они не выглядят так, будто сейчас забьют. Дело даже не в матчах, где они не забивают — нет даже ощущения, что голы будут. За 20 минут до конца матча нет ощущения, что "Ливерпуль" сейчас забьет.

"Ливерпулю" нужно серьезно поработать на трансферном рынке в плане привлечения кого-то, кто поможет забивать. "Ливерпулю" будет сложно попасть в топ-4, поскольку "Челси" действительно впечатляет, у них действительно топ-состав.

Есть известная фраза Клоппа, что его прессинг лучше любой "десятки", но если посмотреть на "Ливерпуль" сейчас, то кажется, что им нужна "десятка". Им нужен игрок такого типа, поскольку прессинг сейчас немного не тот.

Без качественного прессинга нужна помощь в создании моментов. У "Ливерпуля" нет никого, кто бы мог отдать последний пас», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 43 очка и отстает от топ-4 на три пункта.