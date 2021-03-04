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    Тухель: Со следующего сезона мы точно будем бороться за все титулы

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что в следующем сезоне его команда будет более конкурентоспособной.

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    «Иногда полезно оценить действительность и иметь желание сократить разрыв как можно скорее. Сможем ли мы сократить разрыв с "Ман Сити" в этом сезоне? Нет, не сократим, это невозможно.

    Но в следующем сезоне все начнут с нуля. У "Сити" были проблемы в этом сезоне, но никто не воспользовался этим. В спорте можно быстро стать лучше и начать расти, если ты поймал момент.

    Мы хотим сделать это возможным, абсолютно. Есть тонкая грань между наблюдением за реальностью и ее принятием, признанием того, что путь будет долгим, но все же нельзя позволять этому быть оправданием.

    Сейчас "Челси" борется за топ-4, что было серьезной задачей, когда мы только начали. Со следующего сезона мы точно будем бороться за все титулы во всех соревнованиях», — цитирует Тухеля ESPN.

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