Тухель: Со следующего сезона мы точно будем бороться за все титулы

Главный тренер «Челси»считает, что в следующем сезоне его команда будет более конкурентоспособной.

«Иногда полезно оценить действительность и иметь желание сократить разрыв как можно скорее. Сможем ли мы сократить разрыв с "Ман Сити" в этом сезоне? Нет, не сократим, это невозможно.

Но в следующем сезоне все начнут с нуля. У "Сити" были проблемы в этом сезоне, но никто не воспользовался этим. В спорте можно быстро стать лучше и начать расти, если ты поймал момент.

Мы хотим сделать это возможным, абсолютно. Есть тонкая грань между наблюдением за реальностью и ее принятием, признанием того, что путь будет долгим, но все же нельзя позволять этому быть оправданием.

Сейчас "Челси" борется за топ-4, что было серьезной задачей, когда мы только начали. Со следующего сезона мы точно будем бороться за все титулы во всех соревнованиях», — цитирует Тухеля ESPN.