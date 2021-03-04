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    Директор «Спартака» заявил о важности чемпионства к 100-летию клуба

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    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб к столетию.

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    «Мы для себя видим чемпионство не как далекую цель, а как задачу, которую нужно выполнить позарез. В самое ближайшее время — в тот период, который входит в 100-летие. Под эти задачи мы все поставили себе четкие сроки и ориентиры.

    А что касается 100-летия клуба, то это не просто мероприятие, которое должно произойти.

    Мы видим здесь драйв — толчок для развития клуба: для пополнения базы CRM, для нового взаимодействия со спонсорами, для поиска новых источников дохода или развития прежних, для эвент-мероприятий, которые станут возможны после снятия ограничений по посещаемости.

    Хотим развиваться по всем направлениям», — приводит слова Мележикова «Чемпионат».

    «Спартаку» исполнится 100 лет в апреле 2022 года.

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