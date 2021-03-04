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    Ливерпуль — Челси прямая трансляция 04.03.2021, смотреть онлайн

    Ливерпуль — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 23:15

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    В 23:15 начнётся прямая трансляция матча «Ливерпуль» — «Челси» в чемпионате Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Ливерпуль» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

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