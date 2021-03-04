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    «Химки» продлили контракт с армянским хавбеком

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    «Химки» на официальном сайте объявили о продлении контракта с полузащитником Аршаком Коряном.

    Аршак Корян
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    Аршак Корян

    Срок соглашения с 25-летним армянином не уточняется, действующий контракт истекал летом этого года.

    «Очень рад подписать новое соглашение с "Химками" и хочу дальше приносить пользу клубу. Для меня все началось с дальнего выезда во Владивосток, когда я полетел на первый матч сезона Футбольной национальной лиги, еще не зная, успеют ли меня заявить до стартового свистка. А сейчас — играю с "Химками" в премьер-лиге», — сказал Корян.

    Корян, воспитанник московского «Локомотива», выступает за «Химки» с 2018 года, провел за клуб 79 матчей, забил 15 мячей. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей в РПЛ и четыре гола.

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