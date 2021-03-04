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    Клопп: Я должен был менять линию обороны каждую неделю

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что все проблемы в этом сезоне из-за частых травм игроков.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Большая часть проблем возникла в результате ситуации с травмами. В этом году мы столкнулись с тем, с чем не сталкивались никогда. Такого не случалось со мной всю жизнь, а я в профессии уже 20 лет. Я должен был менять линию обороны каждую неделю.

    В этом сезоне я стал более совершенным тренером, чем раньше, ведь обычно тебе не приходится думать о таких вещах. Теперь мне нужно думать о них постоянно.

    В пятницу вечером опять случилась такая ситуация. Мы тренировались всю неделю. Несколько дней, которые отводились для работы, мы провели одним составом, и за один вечер нам пришлось полностью его поменять. Это важная вещь, которая иногда встречается в футболе, но с нами такое произошло много раз.

    Люди могут сказать, что это оправдание. Честно говоря, мне все равно. Мы не используем это как оправдание, но если вы зададите мне этот вопрос, то это мое объяснение того, почему все изменилось», — сказал Клопп.

    «Мерсисайдцы» выбыли из чемпионской гонки и сейчас занимают 6 место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня им предстоит матч против «Челси». На нашем сайте есть прогноз на эту игру.

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