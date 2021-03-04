Фулхэм — Тоттенхэм: смотреть онлайн трансляцию 04.03.2021

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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