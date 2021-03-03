Источник: Розанову накануне смерти вызывали скорую

У известного комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта, накануне смерти возникли проблемы с дыханием. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Жена вызывала ему врачей из-за затрудненного дыхания. Сотрудники скорой рекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.

Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

Ранее стало известно, что матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове.