Орлов: Розанов располагал к себе, у него была домашняя интонация

Комментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о коллеге Юрии Розанове, который умер сегодня в возрасте 59 лет.

«Он был болен раком, тут только слова сожаления: в рассвете сил его так подкосило. В народном голосовании его называли лучшим комментатором, он получил главный приз, и как раз после этого он, к сожалению, заболел. Очень жалко, от нас ушел профессионал. Он будет в нашей памяти, комментатор — точечная профессия. Когда-то учителем Розанова был Майоров, он его сразу приметил.

Мы работали вместе, он очень хороший партнер. В театре есть чувство локтя, актеры ценят поддержку рядом. Также и комментаторы. Он всегда придерживался главного правила Николая Озерова — "ОВЛ — общество взаимной вежливости". В эфире партнеры должны поддерживать друг друга, это влияет на зрителей. Ни в коем случае нельзя ругаться, и в случае поддержки Розанов был замечательный. Работать с ним было одно удовольствие.

Он был страстный, всегда следил за результатами, давал прогнозы. Все ребята в комнате 8-16, это творческая лаборатория комментаторов, собирались вокруг него. И взрослые, и молодые тянулись к нему, он был одним из главных.

Очень жалко. Он располагал к себе, у него была домашняя интонация. А интонация — она либо есть, либо нет, это дается от родителей. Людям с такой домашней интонацией надо идти в комментаторы. Чтобы одному или семьей у телевизора зритель ощущал доброту», — приводит слова Орлова «Чемпионат».