Митрески: В Македонии к Путину относятся с уважением, в России с годами становится только лучше

Бывший защитник «Спартака»считает, что в России значительно вырос уровень жизни во время правления Владимира Путина.

«Россия — великая держава! Когда вижу российский флаг, чувствую гордость. Сейчас Москва изменилась, везде порядок. Когда я приехал, это был другой город и другая страна.

Сейчас же президент и правительство делают все возможное, чтобы Москва была лучшим городом в мире. Для меня вообще лучшие города в мире — это Москва и Берлин.

У нас в Македонии к Путину относятся с очень большим уважением. Он принял страну почти в развалинах, и вот уже на протяжении 20 лет во всем идет подъем.

Россия поменялась, открылось столько крутых стадионов. Я считаю, что при таком президенте в России с годами все становится только лучше», — приводит слова Митрески Sport24.

Митрески играл за «Спартак» с 2001 по 2004 год.