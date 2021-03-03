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    Митрески: В Македонии к Путину относятся с уважением, в России с годами становится только лучше

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    Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески считает, что в России значительно вырос уровень жизни во время правления Владимира Путина.

    Игор Митрески
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    Игор Митрески

    «Россия — великая держава! Когда вижу российский флаг, чувствую гордость. Сейчас Москва изменилась, везде порядок. Когда я приехал, это был другой город и другая страна.

    Сейчас же президент и правительство делают все возможное, чтобы Москва была лучшим городом в мире. Для меня вообще лучшие города в мире — это Москва и Берлин.

    У нас в Македонии к Путину относятся с очень большим уважением. Он принял страну почти в развалинах, и вот уже на протяжении 20 лет во всем идет подъем.

    Россия поменялась, открылось столько крутых стадионов. Я считаю, что при таком президенте в России с годами все становится только лучше», — приводит слова Митрески Sport24.

    Митрески играл за «Спартак» с 2001 по 2004 год.

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