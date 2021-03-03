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    Бристоль Сити — Борнмут прямая трансляция 03.03.2021, смотреть онлайн

    Бристоль Сити — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Бристоль Сити» — «Борнмут» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Борнмут» — «Бристоль Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бристоль Сити — Борнмут.

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