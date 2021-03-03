Артета прокомментировал слухи о назначении в «Барселону»

Наставник «Арсенала»прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Барселоны».

«Во время выборов в "Барселоне" всегда ходят подобные слухи. Это большая команда, я вырос там как игрок, и у меня всегда будет с ней связь. Но сейчас я полностью сосредоточен на своей работе. У нас много работы, и мне это очень нравится. Для меня большая честь управлять "Арсеналом", и я очень счастлив», — цитирует Артету Sky Sports.

В «Барселоне» проходят выборы нового президента клуба. Ранее сообщалось, что если будет выбран Жоан Лапорту, то Микель Артета может возглавить первую команду.