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    Артета прокомментировал слухи о назначении в «Барселону»

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Барселоны».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Во время выборов в "Барселоне" всегда ходят подобные слухи. Это большая команда, я вырос там как игрок, и у меня всегда будет с ней связь. Но сейчас я полностью сосредоточен на своей работе. У нас много работы, и мне это очень нравится. Для меня большая честь управлять "Арсеналом", и я очень счастлив», — цитирует Артету Sky Sports.

    В «Барселоне» проходят выборы нового президента клуба. Ранее сообщалось, что если будет выбран Жоан Лапорту, то Микель Артета может возглавить первую команду.

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