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    Онопко: «Локомотив» знал, как играть против ЦСКА

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    Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о матче армейского клуба с «Локомотивом» (0:2) в рамках 20-го тура РПЛ.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Локомотив знал, как играть против ЦСКА. Быстрый гол тоже был не на руку армейцам.

    Было видно, когда Гильерме ловил мяч, чтобы выйти в атаку, было много пространства, на котором "Локо" очень хорошо играет.

    Те два пропущенных гола были не на руку армейцам, но были моменты у Влашича, Рондона.

    Во втором тайме ЦСКА играл очень хорошо и по цифрам, и были качественные эпизоды, но были неиспользованные моменты, такие как, например, пенальти.

    Но ЦСКА не бросил весла и продолжал играть. Хорошо вошли игроки, вышедшие на замену», — сказал Онопко в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал 31 очко и переместились на 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. ЦСКА с 37 очками находится на 2-й строчке.

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