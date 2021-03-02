Онопко: «Локомотив» знал, как играть против ЦСКА

Экс-тренер московского ЦСКАподелился мнением о матче армейского клуба с(0:2) в рамках 20-го тура РПЛ.

«Локомотив знал, как играть против ЦСКА. Быстрый гол тоже был не на руку армейцам.

Было видно, когда Гильерме ловил мяч, чтобы выйти в атаку, было много пространства, на котором "Локо" очень хорошо играет.

Те два пропущенных гола были не на руку армейцам, но были моменты у Влашича, Рондона.

Во втором тайме ЦСКА играл очень хорошо и по цифрам, и были качественные эпизоды, но были неиспользованные моменты, такие как, например, пенальти.

Но ЦСКА не бросил весла и продолжал играть. Хорошо вошли игроки, вышедшие на замену», — сказал Онопко в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 31 очко и переместились на 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. ЦСКА с 37 очками находится на 2-й строчке.