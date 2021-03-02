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    СМИ: Азар не успеет восстановиться к мадридскому дерби

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    Восстановление полузащитника «Реала» Эдена Азара после травмы затягивается, сообщает AS.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    По информации издания, хавбек не работал в общей группе команды во время последней тренировки, а вместе с Дани Карвахалем тренировался в зале.

    Азар выбыл из строя 3 февраля. Ожидалось, что его восстановление займет до четырех недель, но уже понятно, что в сроки он не укладывается.

    Скорее всего, бельгиец не сыграет в мадридском дерби с «Атлетико» 7 марта.

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