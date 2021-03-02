СМИ: Азар не успеет восстановиться к мадридскому дерби

Восстановление полузащитника «Реала»после травмы затягивается, сообщает AS.

По информации издания, хавбек не работал в общей группе команды во время последней тренировки, а вместе с Дани Карвахалем тренировался в зале.

Азар выбыл из строя 3 февраля. Ожидалось, что его восстановление займет до четырех недель, но уже понятно, что в сроки он не укладывается.

Скорее всего, бельгиец не сыграет в мадридском дерби с «Атлетико» 7 марта.

В этом сезоне 30-летний игрок выходил на поле в восьми матчах Ла Лиги, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.