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    Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча против «Зенита»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра Алексея Матюнина, обслуживавшего матч 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2) .

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В моменте со вторым голом «Зенита» игроки питерцев быстро разыграли штрафной, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку «Ростова» желтую карточку.

    «Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются желтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону. Обычно через 10 минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья

    Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как "Зенит" не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом.

    Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

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