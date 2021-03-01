Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча против «Зенита»

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
В моменте со вторым голом «Зенита» игроки питерцев быстро разыграли штрафной, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку «Ростова» желтую карточку.
«Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются желтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону. Обычно через 10 минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья
Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как "Зенит" не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом.
Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».