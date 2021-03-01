Газзаев о Рондоне: Стоячий футбол остался в прошлом. Печально, если это его оптимальная форма

Главный тренер ЦСКАоценил игру нападающего ЦСКАв матче против «Локомотива» (0:2).

«Пока целостного впечатления он на меня не произвел. Если это его оптимальная форма, то печально. Если он еще будет добирать, то когда сможет выйти на свой пик? Видимо, еще не готов, полностью не прошел сборы с ЦСКА.

Видно, что он мастеровитый форвард, с качествами. Но стоячий футбол остался в прошлом. Посмотрим, что будет дальше.

Вот Камано и Лисакович в атаке "Локомотива" мне понравились. Все время в движении, на скорости работали», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».