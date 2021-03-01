Защитник «Ман Сити» летом перейдет в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, чтотвердо намерен покинуть клуб и перейти в «Барселону».

«Эрик Гарсия мне как сын. В прошлом сезоне после коронавируса он был нашим лучшим центральным защитником. Но он собирается играть за "Барселону". Гарсия — не среднестатистический игрок, это топ-футболист», — цитирует Гвардиолу Goal.

«Барселона» подпишет 20-летнего футболиста летом в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Также сообщалось, что на игрока претендовали английский «Арсенал» и французский ПСЖ.

В нынешнем сезоне Гарсия провел девять матчей за «Манчестер Сити». Он находится в составе «горожан» с 2017 года.