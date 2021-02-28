Мозес: Говорю друзьям, что «Спартак» российский МЮ

Полузащитник «Спартака»рассказал о том, что мог продлить арендное соглашение с «Интером».

«Я готов был вернуться, мы уже все обсудили с Конте. Но что-то не срослось. Может, финансовая ситуация сказалась, я не знаю. И в какой-то момент на меня и агента вышли люди из "Спартака".

Директор "Челси" Марина Грановская общалась с моим агентом и объяснила, почему "Спартак" — лучший вариант. А потом я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история. Поэтому довольно быстро дал согласие».

На вопрос о том, как он описывает «Спартак» своим друзьям, Мозес ответил: «Говорю им, что это российский "МЮ". Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайев, Зобнев…»