Слкцкий: Провели качественный поединок, добились заслуженной победы

Главный тренер казанского «Рубина»поделился своими впечатлениями после победы над(2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Было сложно подготовиться, понимали, что будет много фолов. Отдали инициативу, когда остались вдесятером? Не могу так сказать.

Такой солидный тренер, как Тедеско, вряд ли бы перешёл на другую схему, поэтому ожидали 4-4-2, но не знали будет ли Промес и Крал. Ждали Соболева и Понсе.

"Спартак" играл так, как мы и предполагали. Зотов? Он получил небольшие повреждение в последнем матче, не знаю, будет ли он и Зуев готовы к следующей игре.

Поле помешало обоим командам показать свои лучшие качества. Не уверен, что в Казани "Зенит" мы будем принимать на лучшем поле», — заявил специалист «Матч ТВ».

Слуцкий не стал комментировать работу судейской бригады.

«Мы понимали, что качество поля сейчас далеко от оптимального, поэтому было ясно, что игра предстоит тяжелая. Очень важно контролировать зону подбора в таких встречах.

Не готов обсуждать судейские решения, которые касаются желтых карточек. Доволен, что смогли сыграть на ноль, не дав сопернику создать большое количество моментов.

Провели качественный поединок, добились заслуженной победы», — сказал Слуцкий.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с «Краснодаром» (7 марта), а на следующий день «Рубин» примет «Зенит».