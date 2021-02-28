ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
  • 20:58
    • «Сочи» разгромил тульский «Арсенал», Заболотный оформил дубль
  • 20:58
    • «Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил пенальти
  • 20:10
    • Гол и пас Месси помогли «Барселоне» обыграть «Севилью»
  • 18:26
    • «Зенит» в большинстве упустил победу над «Ростовом»
  • 22:44
    • «Лейпциг» вырвал волевую победу у гладбахской «Боруссии»
    Все новости спорта

    Сампдория — Аталанта прямая трансляция 28.02.2021, смотреть онлайн

    Сампдория — Аталанта: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Футбол Серия A Сампдория Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 14:30 начнётся прямая трансляция матча «Сампдория» — «Аталанта» в итальянской Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Аталанта» — «Сампдория» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Аталанта»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сампдория» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сампдория» — «Аталанта».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Сампдория» и «Аталанта» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рубин» неудачную серию выездов на «Открытие Арену»?
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Аталанта» выиграть в Генуе?
  • «Сампдория» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Лестер» и «Арсенал» проведут скучный матч?
  • «Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сампдория — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лейкерс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Хасе — Маррей
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вавринка — Хачанов
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры