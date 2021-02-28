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    Промес призвал не говорить о возможном чемпионстве «Спартака»

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    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после поражения от «Рубина» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Поле было не лучшего качества, но обе команды играли в равных условиях. Не хочу много говорить о судействе. Удаление повлияло на исход матча, могли избежать красной карточки, ведь фол был необязательным. Но я считаю, что, несмотря на случившееся, мы не до конца выложились, не сделали все, что от нас зависело, особенно в атаке.

    "Рубин" забил два гола, создав три момента. Нам надо прибавлять, прилагать больше усилий и продолжать играть в таком же темпе. Ни о каком чемпионстве же говорить не стоит.

    Смотрели игру, понимали, что ЦСКА потерял очки и у нас был хороший шанс. Тем не менее, мы недостаточно приложили сил, чтобы победить самим. Эта критика касается не только моих партнеров, но и меня самого.

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    • Я очень хотел сыграть, показать все, на что способен. Однако счет на табло. Нужно разбираться в причинах, искать свои ошибки и стараться их исправить», — приводит слова Промеса «Р-Спорт».

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