Промес призвал не говорить о возможном чемпионстве «Спартака»

Полузащитник «Спартака»поделился эмоциями после поражения от «Рубина» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«Поле было не лучшего качества, но обе команды играли в равных условиях. Не хочу много говорить о судействе. Удаление повлияло на исход матча, могли избежать красной карточки, ведь фол был необязательным. Но я считаю, что, несмотря на случившееся, мы не до конца выложились, не сделали все, что от нас зависело, особенно в атаке.

"Рубин" забил два гола, создав три момента. Нам надо прибавлять, прилагать больше усилий и продолжать играть в таком же темпе. Ни о каком чемпионстве же говорить не стоит.

Смотрели игру, понимали, что ЦСКА потерял очки и у нас был хороший шанс. Тем не менее, мы недостаточно приложили сил, чтобы победить самим. Эта критика касается не только моих партнеров, но и меня самого.

Я очень хотел сыграть, показать все, на что способен. Однако счет на табло. Нужно разбираться в причинах, искать свои ошибки и стараться их исправить», — приводит слова Промеса «Р-Спорт».