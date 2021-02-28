ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — ЦСКААкинфеева не хватило. «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
  • 20:58
    • «Сочи» разгромил тульский «Арсенал», Заболотный оформил дубль
  • 20:58
    • «Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил пенальти
  • 00:56
    • «Хетафе» в большинстве крупно обыграл «Валенсию»
  • 00:41
    • «Ювентус» упустил победу над «Вероной»
  • 22:44
    • «Лейпциг» вырвал волевую победу у гладбахской «Боруссии»
    Все новости спорта

    Марсель — Лион прямая трансляция 28.02.2021, смотреть онлайн

    Марсель — Лион: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Марсель Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Марсель» — «Лион» в чемпионате Франции по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Марсель» занимает 10 место с 35 очками, «Лион» — 3 место с 55 очками.

    Последний матч между собой: «Лион» — «Марсель» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лион»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Марсель — Лион.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Марсель — Лион.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рубин» неудачную серию выездов на «Открытие Арену»?
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Аталанта» выиграть в Генуе?
  • «Сампдория» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Увезет ли «Динамо» очки из Грозного?
  • «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    19.93
  • Суперэкспресс 27-28 февраля
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сампдория — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мирандес — Малага
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Баффало — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры