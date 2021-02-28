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    Куликов: «Локомотиву» нужно побеждать в каждом матче, чтобы побороться за чемпионство

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    Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов после матча с ЦСКА (2:0) в 20-м туре РПЛ заявил, что «железнодорожники» продолжат борьбу за чемпионский титул.

    Даниил Куликов
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    Даниил Куликов

    «Рады победить в дерби, но нельзя расслабляться, нужно выигрывать в каждой игре, чтобы заполучить путевку в Лигу чемпионов, побороться за чемпионство.

    Здорово, что получилось отдать свой первый голевой пас в основном составе "Локомотива". Но на 90 процентов все сделал Виталий Лисакович, так что моя заслуга небольшая.

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    • Еще хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку», — приводит слова Куликова «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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