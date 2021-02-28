Куликов: «Локомотиву» нужно побеждать в каждом матче, чтобы побороться за чемпионство

Даниил Куликов Фото: fclm.ru
«Рады победить в дерби, но нельзя расслабляться, нужно выигрывать в каждой игре, чтобы заполучить путевку в Лигу чемпионов, побороться за чемпионство.
Здорово, что получилось отдать свой первый голевой пас в основном составе "Локомотива". Но на 90 процентов все сделал Виталий Лисакович, так что моя заслуга небольшая.
Еще хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку», — приводит слова Куликова «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.