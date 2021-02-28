Куликов: «Локомотиву» нужно побеждать в каждом матче, чтобы побороться за чемпионство

Полузащитник «Локомотива»после матча с ЦСКА (2:0) в 20-м туре РПЛ заявил, что «железнодорожники» продолжат борьбу за чемпионский титул.

«Рады победить в дерби, но нельзя расслабляться, нужно выигрывать в каждой игре, чтобы заполучить путевку в Лигу чемпионов, побороться за чемпионство.

Здорово, что получилось отдать свой первый голевой пас в основном составе "Локомотива". Но на 90 процентов все сделал Виталий Лисакович, так что моя заслуга небольшая.

Еще хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку», — приводит слова Куликова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.