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    Хинкель: «Спартак» расстроен результатом. Красная карточка изменила ход игры

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    Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

    Андреас Хинкель
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    Андреас Хинкель

    «Расстроены результатом. В начале нам понадобилось время, чтоб включиться, так как команда нервничала. В первом тайме моментов ни у кого не было, только подступы к штрафной.

    Красная карточка изменила ход игры. Второй тайм мы начали хорошо, но пропустили первый гол. В меньшинстве было сложно отыгрываться, плюс нам нужно было лучше обороняться.

    Два поражения подряд и отсутствие моментов? На сборах было все хорошо. Сегодня мы потерпели первое поражение в РПЛ, но предыдущий матч был в другом турнире. На сборах никаких проблем не было.

    Поле? Оно было в хорошем состоянии. Не лучшее, конечно, но для этого времени хорошее.

    Мы видели как наши агрономы готовили поле, они большие профессионалы. Поле может быть лучше, но надо принимать этот факт, как данность.

    Думаю, по всей стране сейчас поля будут такого качества. Поле может вносить неудобства, но надо смотреть на время года, в которое мы играли.

    Был ли план по нейтрализации Хвичи? Не могу вдаваться в детали. Он хороший футболист, против таких всегда сложно обороняться.

    При этом Маслов проделал хорошую работу, но Хвича очень быстрый футболист, как весь Рубин — быстрая команда.

    Переход на 5-3-1? Да, мы изменили схему из-за красной карточки. В первом круге тоже было удаление, но тогда мы выиграли.

    Сегодня хорошо играли в меньшинстве, но очень просто пропустили первый гол», — сказал Хинкель «Матч ТВ».

    «Рубин» поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Спартак» сохранил 4-ю строчку, имея в активе 35 очков.

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