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    Фомин: Мы контролировали ход встречи с «Ахматом»

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    Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями после победы над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

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    Хавбек отметился забитым голом, уверенно реализовав пенальти в самом начале встречи, и был признан лучшим игроком матча.

    «Первый тайм выдался проще, мы забили два мяча. Были и еще моменты. Если говорить в целом, то мы контролировали ход встречи.

    Во втором тайме немного подсели, счет ведь был комфортный, соперник нас за это хотел наказать. Самое главное, что удалось взять три очка.

    Черчесов на трибуне? Я этого не знал, только сейчас вы мне об этом сообщили», — сказал Фомин в эфире «Матч Премьер».

    «Динамо» занимает шестое место — 33 очка. «Ахмат» занимает 11-е место, оставшись с 26 очками.

    7 марта «Динамо» примет «Тамбов». 8 марта состоится матч ЦСКА — «Ахмат».

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