Фомин: Мы контролировали ход встречи с «Ахматом»

Полузащитник московского «Динамо»поделился впечатлениями после победы над грозненским(2:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

Хавбек отметился забитым голом, уверенно реализовав пенальти в самом начале встречи, и был признан лучшим игроком матча.

«Первый тайм выдался проще, мы забили два мяча. Были и еще моменты. Если говорить в целом, то мы контролировали ход встречи.

Во втором тайме немного подсели, счет ведь был комфортный, соперник нас за это хотел наказать. Самое главное, что удалось взять три очка.

Черчесов на трибуне? Я этого не знал, только сейчас вы мне об этом сообщили», — сказал Фомин в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» занимает шестое место — 33 очка. «Ахмат» занимает 11-е место, оставшись с 26 очками.

7 марта «Динамо» примет «Тамбов». 8 марта состоится матч ЦСКА — «Ахмат».