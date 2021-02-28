Деспотович: Игроки «Рубина» вышли только побеждать, так и получилось

Сербский нападающий «Рубина»прокомментировал победу в гостевом матче 20-го тура РПЛ над

«Мы выглядели уверенно с первых минут, верили в себя. Было видно, что мы приехали не проиграть или цепляться за ничью. Мы вышли только побеждать.

Так и получилось, мы реализовали свои моменты. Команда сегодня была лучше "Спартака". Сегодня я забил, в следующей игре кто-то другой забьет», — передает слова форварда «Спорт-Экспресс».

Деспотович выступает за команду Леонида Слуцкого с 21 июля 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате РПЛ, в которых забил девять голов и еще два раза помог отличиться партнерам.