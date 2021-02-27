Тухель: Я бы хотел вернуть долг Сульшеру

Наставник «Челси»дал интервью перед матчем 26 тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Также специалист вспомнил поражения от «Ман Юнайтед» в 1/8 Лиги чемпионов со счетом 1:3 в 2019 году.

«Это, наверное, худшее поражение в моей карьере, потому что оно пришло из ниоткуда. Учитывая условия, в которых мы проиграли, я два дня был в худшем состоянии, какое только может быть у тренера.

Эти матчи ни в коем случае нельзя сравнивать. Я рассказал вам, как я чувствовал себя после поражения в Лиге чемпионов. Мы все знаем, что с проигрышами сложнее справляться. Хорошо ли я умею проигрывать? Так себе. Может быть, не очень хорошо, но покажите мне человека, который умеет хорошо проигрывать на этом уровне.

Я бы хотел вернуть долг. Нам нравится этот турнир, мы любим выигрывать и бороться за победы. Надеюсь, этого мы и добьемся в воскресенье», — цитирует Тухеля Goal.