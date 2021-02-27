ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021
  • 22:58
    • Источник: Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм»
  • 16:56
    • Матчи ЦСКА — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» перенесены
  • 15:39
    • Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы
  • 20:57
    • «Ротор» одержал волевую победу над «Тамбовом»
  • 17:51
    • Гол Мбаппе признан лучшим по итогам первого круга 1/8 Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Севилья — Барселона: смотреть онлайн трансляцию 27.02.2021

    Севилья — Барселона: онлайн-трансляция матча начнется в 18:15

    Футбол Примера (Ла Лига) Севилья Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 18:15 начнётся прямая трансляция матча «Севилья» — «Барселона» в испанской Примере.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Севилья» — «Барселона» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Барселона»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Барселона». Коэффициент ставки — 2.43.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Барселона».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Севилья» и «Барселона» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли ЦСКА без Акинфеева на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сможет ли Семак переиграть Карпина?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Удастся ли «Барселоне» победить прямого конкурента в борьбе за титул?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сельта — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уикомб — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры