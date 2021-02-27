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    Николич: Команда играла вперед, но есть много над чем еще работать

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура РПЛ отметил игру своей команды.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Поздравляю команду с победой. Молодцы. Продолжили хорошо работать. Я доволен всеми. Надо продолжать.

    К сожалению, следующая игра через 9 дней, Кубок перенесли. Считаю, были очень важные, трудные игры.

    Надо похвалить болельщиков. Совсем другие ощущения, когда они за спиной.

    ЦСКА 100% не слаб. ЦСКА, наоборот, очень хорошая команда. Поле трудное в России зимой, нет возможности показывать все, что отрабатывали на сборах.

    Команда играла вперед, но есть много над чем еще работать. Мухин постоянно играл в старте на сборах, заслужил место на поле сегодня.

    Очень рад за Баринова, он заслужил. У него была тяжелая травма, но он работал и вернулся на поле. Лично я и команда счастливы за него. Он хороший парень. Рад, что он вернулся», — сказал Николич «Спорт-Экспрессу».

    Во второй тайме встречи Николич получил красную карточку от главного арбитра матча Павла Кукуяна.

    «Что случилось в эпизоде с удалением? Ничего особенного. Там был четвертый судья, поговорили с ним. Он подумал, что мне надо показать карточку.

    Это футбол. Есть моменты, когда надо быть спокойнее, но я посчитал, что надо быть эмоциональным.

    Не знаю, можно ли отменить карточку после матча. Думаю, надо почитать регламент, возможно ли продолжать атаку, когда мяч попадает в арбитра», — сказал Николич.

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