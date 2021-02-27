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    • Источник: Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм»
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    Игрок «Далласа»: Если Месси приедет играть сюда, я буду целовать ему ноги

    Футбол Футбол Испании Барселона MLS
    Нападающий «Далласа» Франко Хара заявил, что поцелует ноги Лионеля Месси, если тот переедет в MLS.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Если он приедет играть сюда, я буду целовать ему ноги. Это было бы безумием, сумасшествием. Когда я был в национальной команде, у меня была возможность выходить на поле с такими футболистами, но сталкиваться с ним лицом к лицу — это совершенно другое. Сюда приезжали Златан, Игуаина… Будем надеяться, что и Месси получит возможность.

    Как для Месси, так и для Криштиану, это возможность пожить вне футбола, быть нормальным человеком.

    Мы все любим ходить в ресторан, в кино, в магазин за покупками и Соединенные Штаты дают такую возможность», — цитирует футболист 90min.

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