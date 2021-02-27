Игрок «Далласа»: Если Месси приедет играть сюда, я буду целовать ему ноги

Нападающий «Далласа»заявил, что поцелует ноги, если тот переедет в MLS.

«Если он приедет играть сюда, я буду целовать ему ноги. Это было бы безумием, сумасшествием. Когда я был в национальной команде, у меня была возможность выходить на поле с такими футболистами, но сталкиваться с ним лицом к лицу — это совершенно другое. Сюда приезжали Златан, Игуаина… Будем надеяться, что и Месси получит возможность.

Как для Месси, так и для Криштиану, это возможность пожить вне футбола, быть нормальным человеком.

Мы все любим ходить в ресторан, в кино, в магазин за покупками и Соединенные Штаты дают такую возможность», — цитирует футболист 90min.