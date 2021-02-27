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    Клопп: Топ-4 стал вызовом для «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы попадания в топ-4 по итогам этого розыгрыша АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Конечно, это большой вызов. Нужно просто посмотреть на количество набранных очков. Мы не так далеко, но определенное отставание присутствует. Мы должны выиграть как можно больше матчей. Посмотрим, чем закончится сезон, но топ-4 — это серьезный вызов.

    Атмосфера в "Ливерпуле" такая, какая она должна быть. Он не лучшая, что у нас была, но мы все согласны с тем, что мы должны делать. У нас тоже были хорошие моменты, но это очень сложное время для нашей команды. Это время, когда вы должны показать свое настоящее лицо, и это то, что ребята делают.

    Мы прилагаем все усилия, чтобы выигрывать матчи. Я не доволен ситуацией, но это серьезная проблема, и я предпочитаю смотреть на нее позитивно. Я вижу много хороших вещей в нашей игре, но мы знаем, что у нас нет результатов. Я уверен, что в мире есть и худшие ситуации, чем наша, поэтому у нас позитивная атмосфера», — цитирует Клоппа ВВС.

    «Ливерпуль» сейчас идет шестым в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого «Вест Хэма» на пять очков.

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