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    Гончаренко: «Локо» создал только пару моментов, из которых мы получили голы

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Сложно сказать, что всё пошло не так. Мы неплохо играли, особенно во втором тайме.

    "Локомотив" мало что создал в атаке, за исключением двух моментов, из которых мы получили голы. Хотя удар с дальней дистанции сложно назвать моментом.

    А тут еще и пенальти. К сожалению, мы много их не забиваем. Это позволило бы нам вернуться в игру. Мне понравилась наша реакция на то, что мы проигрывали.

    Замены в перерыве? Какие тут претензии? Надо было освежить и усилить игру. Считаю, что нам это удалось.

    Были готовы к такой игре "Локомотива". Знали, как соперник будет прессинговать. Знали, что они будут играть агрессивно.

    Пытались этому противостоять.В первом тайме это хуже получалось. После перерыва хорошо оборонялись и моментами очень хорошо атаковали.

    Пенальти? Не знаю, что не так. Стоит задуматься на этим. У нас могло быть больше очков в предыдущих чемпионатах, если бы лучше реализовывали пенальти.

    С "Локомотивом" важно играть на ноль, чтобы выигрывать. Задачи на остаток сезона? Это был всего лишь один матч, нужно дальше играть», — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».

    После этой встречи ЦСКА находится на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.

    В следующем матче команда Виктора Ганчаренко дома примет «Ахмат». Эта встреча пройдет 6 марта.

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