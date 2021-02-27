Гончаренко: «Локо» создал только пару моментов, из которых мы получили голы

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от(0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Сложно сказать, что всё пошло не так. Мы неплохо играли, особенно во втором тайме.

"Локомотив" мало что создал в атаке, за исключением двух моментов, из которых мы получили голы. Хотя удар с дальней дистанции сложно назвать моментом.

А тут еще и пенальти. К сожалению, мы много их не забиваем. Это позволило бы нам вернуться в игру. Мне понравилась наша реакция на то, что мы проигрывали.

Замены в перерыве? Какие тут претензии? Надо было освежить и усилить игру. Считаю, что нам это удалось.

Были готовы к такой игре "Локомотива". Знали, как соперник будет прессинговать. Знали, что они будут играть агрессивно.

Пытались этому противостоять.В первом тайме это хуже получалось. После перерыва хорошо оборонялись и моментами очень хорошо атаковали.

Пенальти? Не знаю, что не так. Стоит задуматься на этим. У нас могло быть больше очков в предыдущих чемпионатах, если бы лучше реализовывали пенальти.

С "Локомотивом" важно играть на ноль, чтобы выигрывать. Задачи на остаток сезона? Это был всего лишь один матч, нужно дальше играть», — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».

После этой встречи ЦСКА находится на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.

В следующем матче команда Виктора Ганчаренко дома примет «Ахмат». Эта встреча пройдет 6 марта.