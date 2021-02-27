Нападающий «Ромы» из-за травмы выбыл на две недели

Нападающийиз-за травмы приводящей мышцы бедра пропустит не менее двух недель, сообщает Calciomercato.

34-летний босниец вышел в стартовом составе римлян на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Брагой» (3:1) и забил гол в первом тайме, но был вынужден покинуть поле на 67-й минуте.

Джеко точно пропустит матч 24-го тура Серии А с «Миланом», а также еще две встречи: с «Фиорентиной» и «Дженоа».

Напомним, что «Рома» стала соперником донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между командами состоится 11 марта в Риме, и пока неизвестно, успеет ли Джеко восстановиться к этой дате.