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    Алания — Томь прямая трансляция 27.02.2021, смотреть онлайн

    Алания — Томь: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

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    В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Алания» — «Томь» в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «Томь» — «Алания» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алания» — «Томь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Алания — Томь.

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