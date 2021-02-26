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    Сульшер: Игра против «Милана» заставит почувствовать себя Лиге чемпионов

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал жребий 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которому «Манкунианцы» сыграют с «Миланом».

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Отличный подарок на день рождения, не так ли? Просто посмотрите на эту жеребьевку! У нас уже целая традиция: нам выпадают сложные соперники.

    Игра против "Милана" заставит почувствовать себя так, словно мы в Лиге чемпионов. Здорово, что есть игры, которые мы с нетерпением ждем. Этой команде нужны вызовы, и мы получаем от них удовольствие и принимаем их.

    Мы уважаем традиции и историю "Милана", это великий клуб, у них отличный стадион. Мы с нетерпением ждем встречи.

    Златан, конечно, очень впечатляет. Я считал, что его карьера уже закончилась. У него была травма, которая поставила под сомнение возможность выступлений на профессиональном уровне, но он вернулся и уехал в МЛС, а потом перешел в "Милан" и реально вывел их на новый уровень.

    "Милан" на подъеме, они хороши в этом сезоне. Их команда очень впечатляет меня, особенно — Диогу Далот. Он перешел в "Милан" за опытом игры в топ-клубе и многому научился. В этом сезоне он играет чуть чаще, находится в хорошей форме. Надеюсь, мы заставим его попотеть!» — цитирует Сульшера пресс-служба «Ман Юнайтед».

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