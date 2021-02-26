Слуцкий: Со «Спартаком» будет большая игра, и мы ее с нетерпением ждём

Главный тренер казанского «Рубина»перед матчем противв 20-м туре РПЛ подвел итоги тренировочных сборов.

«Если говорить об итогах сборов, то только сезон покажет, насколько продуктивно мы провели сборы. Их оценит только оставшаяся часть чемпионата.

Что касается микроповреждений и всего остального, то это нормальная практика, когда за неделю до чемпионата мы всех подводим к одному знаменателю.

Кому-то даём чуть больше паузу, для кого-то обращаем внимание на какие-то восстановительные мероприятия, кто-то занимается больше с физиотерапевтами.

Основной объем работ мы выполнили и уже плавно подводим футболистов к первой официальной игре, чтобы их ничего не беспокоило.

Мы играли много раз и в более холодную погоду, поэтому здесь мы люди подневольные. Как нам скажут, так и поступим. У нас нет изнеженных футболистов в команде. Скажут играть, будем играть.

Думаю, мы и будем играть. Пока только один матч был перенесен — кубковый "Уфа" — "Урал". Не сомневаюсь, что все матчи чемпионата состоятся согласно календарю.

"Спартак" — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с "Динамо", на мой взгляд, была достаточно равная.

Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы ее с нетерпением ждём.

У "Рубина" должок за первый круг? Слишком давно это было. Когда одну игру ты играешь в августе, а вторую в феврале-марте, трудно проводить параллели с таким промежутком в восемь месяцев.

Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии.

Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями», — заявил специалист клубной пресс-службе.

Напомним, матч «Спартак» — «Рубин» состоится 28 февраля и пройдет в Москве. Начало встречи — 14.00 мск.