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    Слуцкий: Со «Спартаком» будет большая игра, и мы ее с нетерпением ждём

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    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем против «Спартака» в 20-м туре РПЛ подвел итоги тренировочных сборов.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Если говорить об итогах сборов, то только сезон покажет, насколько продуктивно мы провели сборы. Их оценит только оставшаяся часть чемпионата.

    Что касается микроповреждений и всего остального, то это нормальная практика, когда за неделю до чемпионата мы всех подводим к одному знаменателю.

    Кому-то даём чуть больше паузу, для кого-то обращаем внимание на какие-то восстановительные мероприятия, кто-то занимается больше с физиотерапевтами.

    Основной объем работ мы выполнили и уже плавно подводим футболистов к первой официальной игре, чтобы их ничего не беспокоило.

    Мы играли много раз и в более холодную погоду, поэтому здесь мы люди подневольные. Как нам скажут, так и поступим. У нас нет изнеженных футболистов в команде. Скажут играть, будем играть.

    Думаю, мы и будем играть. Пока только один матч был перенесен — кубковый "Уфа" — "Урал". Не сомневаюсь, что все матчи чемпионата состоятся согласно календарю.

    "Спартак" — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с "Динамо", на мой взгляд, была достаточно равная.

    Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы ее с нетерпением ждём.

    У "Рубина" должок за первый круг? Слишком давно это было. Когда одну игру ты играешь в августе, а вторую в феврале-марте, трудно проводить параллели с таким промежутком в восемь месяцев.

    Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии.

    Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями», — заявил специалист клубной пресс-службе.

    Напомним, матч «Спартак» — «Рубин» состоится 28 февраля и пройдет в Москве. Начало встречи — 14.00 мск.

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