Сан-Паулу — Фламенго прямая трансляция 26.02.2021, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Фламенго» — «Сан-Паулу» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Фламенго». Коэффициент ставки — 1.67.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фламенго»).
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