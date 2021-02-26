Источник: Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

Капитан «Реала»продлит контракт с клубом, сообщает El Español.

Футболист очень близок к договоренности по новому соглашению с «Реалом». Срок контракта — до 2023 года.

«Реал» предлагает Рамосу соглашение ещё на два сезона с той же зарплатой 12 млн евро, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Первоначально Рамос отверг эти условия, но теперь, судя по всему, готов принять их.

Отмечается, что предложение «Реала» было единственным. У Рамоса не возникало вариантов с переходом в другие клубы, хотя ранее сообщалось об интересе ПСЖ.

Футболист выступает за «Реал» с 2005 года. В этом сезоне он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 14 матчах Ла Лиги.

Сейчас Рамос травмирован. Предполагается, что он может вернуться на поле к середине марта.