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    Источник: Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

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    Капитан «Реала» Серхио Рамос продлит контракт с клубом, сообщает El Español.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    Футболист очень близок к договоренности по новому соглашению с «Реалом». Срок контракта — до 2023 года.

    «Реал» предлагает Рамосу соглашение ещё на два сезона с той же зарплатой 12 млн евро, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

    Первоначально Рамос отверг эти условия, но теперь, судя по всему, готов принять их.

    Отмечается, что предложение «Реала» было единственным. У Рамоса не возникало вариантов с переходом в другие клубы, хотя ранее сообщалось об интересе ПСЖ.

    Футболист выступает за «Реал» с 2005 года. В этом сезоне он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 14 матчах Ла Лиги.

    Сейчас Рамос травмирован. Предполагается, что он может вернуться на поле к середине марта.

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