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    Леванте — Атлетик прямая трансляция 26.02.2021, смотреть онлайн

    Леванте — Атлетик: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Леванте Атлетик Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Леванте» — «Атлетик» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Леванте» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 1.61.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Леванте»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Леванте — Атлетик.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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