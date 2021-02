«Фламенго» — чемпион Бразилии

В чемпионате Бразилии состоялся заключительный тур. «Интернасьонал» не смог обыграть «Коринтианс» (0:0), чтобы опередить «Фламенго», который уступил «Сан-Паулу» (1:2), ставший в итоге четвертым.

Таким образом, «Фламенго», несмотря на поражение в решающем туре, второй раз подряд завоевал золотые медали бразильской Серии А, а экс-игрок ЦСКА Витиньо во второй раз стал чемпионом Бразилии.

Также прямую путевку в Кубок Либертадорес на следующий сезон получил «Атлетику Минейру», занявший третье место.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🎶Na regata, ele me mata

Me maltrata, me arrebata

Que emoção no coração!🎶 #OitoPatamar pic.twitter.com/oUhCx0osB3