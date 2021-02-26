Дюпин: У «Рубина» есть должок перед «Спартаком» за первый круг

Голкипер казанского «Рубина»высказался перед матчем противв 20-м туре РПЛ.

Команды встречались в рамках восьмого тура. Тот поединок завершился в пользу красно-белых.

«Готовимся непосредственно к "Спартаку", условия в Турции были хорошие, думаю, подойдем во всеоружии.

Работали в основном над своей игрой, поправляли моменты, а уже непосредственно перед матчем обсудим соперника, его сильные и слабые стороны.

В целом сборы прошли хорошо, без серьезных повреждений. Были микротравмы, но ни одной тренировки не пропустил.

Я сибиряк, родился и вырос в Сибири, поэтому холода — нормальное явление зимой, летом будет тепло по всей России.

Насколько я знаю, в Москве в день матча будет не такая холодная погода. Будет минус 2-3 градуса, в таких условиях можно играть.

У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи.

И да, есть должок перед "Спартаком" за первый круг», — сказал голкипер клубной пресс-службе.

Напомним, матч «Спартак» — «Рубин» состоится 28 февраля и пройдет в Москве. Начало встречи — 14.00 мск.