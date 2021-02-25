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    Глазго Рейнджерс — Антверпен прямая трансляция 25.02.2021, смотреть онлайн

    Глазго Рейнджерс — Антверпен: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Футбол Лига Европы Рейнджерс Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 начнётся онлайн-трансляция матча «Глазго Рейнджерс» — «Антверпен» в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

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    Последний матч между собой: «Антверпен» — «Глазго Рейнджерс» 3:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Антверпен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Глазго Рейнджерс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Глазго Рейнджерс — Антверпен.

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